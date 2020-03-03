В результате пожара погиб хозяин-пенсионер. Причина возгорания устанавливается.
За дежурные сутки в Борисовском районе зарегистрировано два пожара.
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На пожаре в Лошнице погиб пенсионер
Источник материала: Единство
В результате пожара погиб хозяин-пенсионер. Причина возгорания устанавливается.
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Днем 2 марта поступило сообщение о пожаре в жилом доме в аг.Лошница по ул. Заречной.
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