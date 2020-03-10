|
В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся
10.03.2020 — ЧП | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Как было установлено впоследствии, ДТП произошло 8 марта, около 21.00. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» за 200 м до указанной деревни выехал на полосу встречного движения и сбил 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте.
Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.
Следователи дали правовую оценку случившемуся, возбуждено уголовное дело.
Фото Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. «Утром 9 марта...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)