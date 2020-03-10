Источник материала: Полесская правда



В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«Утром 9 марта в оперативно-дежурную часть ГАИ Бреста обратился мужчина. Он сообщил, что на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни, а рядом с ней — велосипед. Также он сказал, что на место происшествия вызвал скорую помощь», — отмечается в сообщении.

Как было установлено впоследствии, ДТП произошло 8 марта, около 21.00. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» за 200 м до указанной деревни выехал на полосу встречного движения и сбил 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте.

Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.

Следователи дали правовую оценку случившемуся, возбуждено уголовное дело.

По информации БелТА.

Фото Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.