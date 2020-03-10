ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся

10.03.2020 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся
В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

«Утром 9 марта в оперативно-дежурную часть ГАИ Бреста обратился мужчина. Он сообщил, что на автодороге Н-855 неподалеку от деревни Лесково лежит женщина без признаков жизни, а рядом с ней — велосипед. Также он сказал, что на место происшествия вызвал скорую помощь», — отмечается в сообщении.

Как было установлено впоследствии, ДТП произошло 8 марта, около 21.00. По предварительной информации, водитель «Ауди 100» за 200 м до указанной деревни выехал на полосу встречного движения и сбил 60-летнюю местную жительницу. От полученных травм сельчанка скончалась на месте.

Всего несколько часов понадобилось сыщикам и инспекторам ГАИ УВД Брестского облисполкома и Кобринского РОВД, чтобы установить личность мужчины. Им оказался 42-летний ранее не судимый житель Кобринского района. В момент задержания он был пьян, а автомобиль с характерными повреждениями находился в гараже.

Следователи дали правовую оценку случившемуся, возбуждено уголовное дело.

По информации БелТА.

Фото Telegram-канала пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> В Кобринском районе водитель насмерть сбил женщину и скрылся. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. «Утром 9 марта...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Лунинце начинается суд по делу об убийстве внуком родного деда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика