ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Музыка всегда со мной»

04.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

«Музыка всегда со мной»
Михаил Суддин – человек, которого в Кричеве (и не только) знают как исполнителя и создателя песен. многие годы ни один районный праздник не обходится без его участия.
А началось все с того, что шес­тикласснику Михаи­лу отец подарил гитару. И сын загорелся желанием освоить инст­румент, а помогли ему в этом природные склонности к музыке. В 1972 году парень задумал создать в средней школе № 5, где он учился, вокально-инструментальный ансамбль. Всей школой ездили в колхоз, чтобы на заработанные деньги купить аппаратуру. Поддержала учеников в их начинании учительница русского языка и литературы Валентина Васильевна Алексеева, которую они очень уважали. Первый состав ВИА был таким: Михаил Ильяшенко – соло-гитара, Василий Кузнецов – бас-гитара, Николай Никитенко – ударные инструменты, Михаил Суддин – ритм-гитара. Ансамбль просуществовал 2 года, пока его участники не окончили школу. Кузнецов стал выступать в ансамбле клуба цементников, остальные создали группу в клубе завода резиновых изделий, в которую вошел и Александр Василенко. Коллектив назвали «Адраджэнне».
Не бросил музыкальную деятельность Михаил и во время службы в армии в городе Грозном (1975-1977 гг.). Свою армейскую группу также назвал «Адраджэнне», чтобы напоминала родной город. Парни выступали на «огоньках» в Доме офицеров перед солдатами 15-го военного городка.
Когда Суддин после демобилизации вернулся домой, то оказалось, что ВИА «Адраджэнне» распался. В 1978 году парню удалось возродить ансамбль, только вместо Кузнецова выступал Сергей Жаров. Коллектив исполнял популярные советские песни, музыку «The Beatles» (тексты на русском языке сочинял Михаил). В 1981 году группа снова распалась, а в 1982 году была создана новая, но уже в клубе цементников, под названием «Кричев». Состав – Михаил Суддин, Павел Суддин (родной брат Михаила), Михаил Ильяшенко, Олег Морозов, Александр Плотников. Коллектив просуществовал до 1985 года. Потом была создана новая группа – «Гейзер», состав участников которой периодичес­ки менялся.
В 1990 году в Черикове появляется группа с модным для тех времен (один из результатов горбачевской «перестройки» и «гласности») названием «Скандал». В ней играли Михаил и Павел Суддины, Михаил Захаренко, ­Сергей Колесников. «Скандал» выпустил два альбома (автор всех песен – Михаил) и просуществовал до конца XX века. В 2007 году у Михаила после просмотра концерта возрожденного ВИА «Самоцветы» (очень популярного в СССР в1970-е годы) возникла мысль возродить «Адраджэнне». Посоветовался с Михаилом Фурсовым, в 1970-е годы певшим «на танцах» в цемзаводском ВИА «Родник». Обзвонили старых друзей. В итоге коллектив возродился в составе Михаила Ильяшенко, Николая Никитенко, Павла и Михаила Суддиных, Михаила Фурсова (вокал, клавишные). После первого же их концерта журналист нашей районной газеты Сергей Дыников поинтересовался мнением зрителей. Один из ответов был: «Послушайте, от «фанеры» уже натурально млеем. И возвращение к «живой» музыке – прекрасно!».
В 2009 году в районном Центре культуры прошел концерт, посвященный 35-летию «Адраджэння». На тот момент в группе появилась и новая участница – Татьяна Лыскова. В 2015 году на стадио­не «Сож-2002» на празднование Дня Независимости Республики Беларусь состоялся ретро-концерт кричевских групп, популярных в 1970-1980-е годы. Группу «Адраджэнне» представляли три брата Суддиных – Михаил, Константин, Павел, а также Николай Никитенко, Михаил Ильяшенко, Михаил Фурсов, а на клавишных играла внучка Михаила – Даша. Вот оно – продолжение музыкального творчества рода Суддиных!
Сегодня в Кричеве существует рет­ро-группа «Ностальгия» (Михаил Суддин, Михаил Ильяшенко, Михаил Фурсов, Виктор Бычков). Их последний публичный концерт прошел в Доме культуры «Цементник» 8 марта этого года.
Сергей Петров.
На фото: грозненский армейский ВИА «Адражджэнне», вверху слева – Михаил Суддин; 1980 г., клуб завода резиновых изделий, ВИА «Адраджэнне»: слева направо – Константин Суддин, Михаил Суддин, Николай Никитенко, Михаил Ильяшенко.
«Музыка всегда со мной»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Суддин – человек, которого в Кричеве (и не только) знают как исполнителя и создателя песен. многие годы ни один
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле задержали мужчин, которые ограбили квартиру под видом спецназовцев. Заведено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
04.04.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика