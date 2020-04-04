«Музыка всегда со мной»

Источник материала: Кричевская жизнь



Михаил Суддин – человек, которого в Кричеве (и не только) знают как исполнителя и создателя песен. многие годы ни один районный праздник не обходится без его участия.

А началось все с того, что шес­тикласснику Михаи­лу отец подарил гитару. И сын загорелся желанием освоить инст­румент, а помогли ему в этом природные склонности к музыке. В 1972 году парень задумал создать в средней школе № 5, где он учился, вокально-инструментальный ансамбль. Всей школой ездили в колхоз, чтобы на заработанные деньги купить аппаратуру. Поддержала учеников в их начинании учительница русского языка и литературы Валентина Васильевна Алексеева, которую они очень уважали. Первый состав ВИА был таким: Михаил Ильяшенко – соло-гитара, Василий Кузнецов – бас-гитара, Николай Никитенко – ударные инструменты, Михаил Суддин – ритм-гитара. Ансамбль просуществовал 2 года, пока его участники не окончили школу. Кузнецов стал выступать в ансамбле клуба цементников, остальные создали группу в клубе завода резиновых изделий, в которую вошел и Александр Василенко. Коллектив назвали «Адраджэнне».

Не бросил музыкальную деятельность Михаил и во время службы в армии в городе Грозном (1975-1977 гг.). Свою армейскую группу также назвал «Адраджэнне», чтобы напоминала родной город. Парни выступали на «огоньках» в Доме офицеров перед солдатами 15-го военного городка.

Когда Суддин после демобилизации вернулся домой, то оказалось, что ВИА «Адраджэнне» распался. В 1978 году парню удалось возродить ансамбль, только вместо Кузнецова выступал Сергей Жаров. Коллектив исполнял популярные советские песни, музыку «The Beatles» (тексты на русском языке сочинял Михаил). В 1981 году группа снова распалась, а в 1982 году была создана новая, но уже в клубе цементников, под названием «Кричев». Состав – Михаил Суддин, Павел Суддин (родной брат Михаила), Михаил Ильяшенко, Олег Морозов, Александр Плотников. Коллектив просуществовал до 1985 года. Потом была создана новая группа – «Гейзер», состав участников которой периодичес­ки менялся.

В 1990 году в Черикове появляется группа с модным для тех времен (один из результатов горбачевской «перестройки» и «гласности») названием «Скандал». В ней играли Михаил и Павел Суддины, Михаил Захаренко, ­Сергей Колесников. «Скандал» выпустил два альбома (автор всех песен – Михаил) и просуществовал до конца XX века. В 2007 году у Михаила после просмотра концерта возрожденного ВИА «Самоцветы» (очень популярного в СССР в1970-е годы) возникла мысль возродить «Адраджэнне». Посоветовался с Михаилом Фурсовым, в 1970-е годы певшим «на танцах» в цемзаводском ВИА «Родник». Обзвонили старых друзей. В итоге коллектив возродился в составе Михаила Ильяшенко, Николая Никитенко, Павла и Михаила Суддиных, Михаила Фурсова (вокал, клавишные). После первого же их концерта журналист нашей районной газеты Сергей Дыников поинтересовался мнением зрителей. Один из ответов был: «Послушайте, от «фанеры» уже натурально млеем. И возвращение к «живой» музыке – прекрасно!».

В 2009 году в районном Центре культуры прошел концерт, посвященный 35-летию «Адраджэння». На тот момент в группе появилась и новая участница – Татьяна Лыскова. В 2015 году на стадио­не «Сож-2002» на празднование Дня Независимости Республики Беларусь состоялся ретро-концерт кричевских групп, популярных в 1970-1980-е годы. Группу «Адраджэнне» представляли три брата Суддиных – Михаил, Константин, Павел, а также Николай Никитенко, Михаил Ильяшенко, Михаил Фурсов, а на клавишных играла внучка Михаила – Даша. Вот оно – продолжение музыкального творчества рода Суддиных!

Сегодня в Кричеве существует рет­ро-группа «Ностальгия» (Михаил Суддин, Михаил Ильяшенко, Михаил Фурсов, Виктор Бычков). Их последний публичный концерт прошел в Доме культуры «Цементник» 8 марта этого года.

Сергей Петров.

На фото: грозненский армейский ВИА «Адражджэнне», вверху слева – Михаил Суддин; 1980 г., клуб завода резиновых изделий, ВИА «Адраджэнне»: слева направо – Константин Суддин, Михаил Суддин, Николай Никитенко, Михаил Ильяшенко.



