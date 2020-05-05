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В Гродно двое бывших мужей похитили и вывезли в лес женщину, которая задолжала обоим
Источник материала: Tut.by
Днем 24 апреля в Гродно около жилой многоэтажки на 48-летнюю женщину напали двое мужчин, затолкали ее в машину и вывезли за город. Там избили. Так, оказывается, ее бывшие сожители хотели заставить вернуть долг,
С каждым из мужчин женщина ранее сожительствовала и за время совместной жизни что-то им якобы задолжала. Один из них, например, оформил на себя кредит и передал ей наличные, у другого она сняла с банковской карточки деньги.
Обиженные мужчины 45 и 59 лет списались в соцсетях и договорились о преступлении. Подобрав момент, когда должница оказалась на улице одна, ее силой увезли на машине. За городом один из них избил женщину и заставил написать расписку с указанием конкретных сроков возврата денег. После этого жертву вернули в город и высадили возле АЗС.
Та позвонила в милицию. Подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств.
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Так, оказывается, ее бывшие сожители хотели заставить вернуть долг.
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