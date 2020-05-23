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Сотрудники ОГАИ догнали нетрезвого водителя в деревне Деревная (видео)

23.05.2020 — ЧП | Драгічынскі веснік  
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Источник материала: Драгічынскі веснік

21 мая, около 21.40, в деревне Деревная в поле зрения сотрудников ОГАИ Дрогичинского РОВД, осуществлявших надзор за дорожной безопасностью попал автомобиль «Форд Экскорт». Управляя машиной, водитель заставил инспекторов усомниться в том, что он трезв. На требование остановиться он не отреагировал, а попытался скрыться от правохранителей, вскоре был задержан.

Нарушителем оказался местный житель 1969 года рождения. У мужчины были признаки алкогольного опьянения, однако от медицинского освидетельствования он отказался. В отношении водителя составлены два административных материала: по ч.1 ст. 18.16 КоАП РБ » управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» и ч. 3 ст. 18.21 » Невыполнение неоднократных требований сотрудников ОВД об остановке. Как выяснилось, мужчина уже неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвую езду.

Источник:  ГАИ УВД Брестского облисполкома

 
 
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21 мая, около 21.40, в деревне Деревная в поле зрения сотрудников ОГАИ Дрогичинского РОВД, осуществлявших надзор за дорожной безопасностью попал...
 
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