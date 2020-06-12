В Слуцком районе мужчина не хотел ехать в ЛТП и угрожал ножом участковому

Источник материала: Tut.by

Днем 10 июня в Слуцкий РОВД позвонил участковый и сообщил, что на него напали. Подробности рассказали в МВД.



Фото: МВД

Все случилось в одной из деревень: участковый пришел домой к 32-летнему мужчине, чтобы доставить его в ИВС, а затем направить в лечебно-трудовой профилакторий.

Мужчина был пьян — и достал из-за пазухи нож, угрожая им милиционеру.

Потом он выпрыгнул в окно и начал убегать. Когда инспектор его догнал и попытался задержать, тот снова показал нож. Участковому удалось выбить оружие, получив незначительное ранение руки, и надеть на нападавшего наручники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Он в ИВС.

Мужчина уже судим за аналогичные преступления. Сначала в деревне он напал на милиционера, а затем в здании райотдела милиции несколько раз ударил оперативника.

Сельчанин злоупотребляет спиртным, за что более 40 раз привлекался к административной ответственности.