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Трагедия на Днепре. Утонули мать и дочь
Источник материала: БTСледователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Известно, что накануне две семьи отдыхали на берегу Днепра. Во время купания девочка стала тонуть, на помощь ей пришли 33-летняя мать и 9-летняя подружка, однако сами оказались в беде. Очевидцами этого ЧП стали рыбаки, которые смогли спасти лишь одну из школьниц. Сейчас девочка находится в больнице, за ее жизнь борются медики. Тела погибших извлекали специалисты МЧС и ОСВОДа. Для выяснения всех обстоятельств следователями назначен ряд экспертиз.
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Следователи выясняют обстоятельства трагедии в Могилеве, где утонули мама и ее 8-летняя дочь. Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Известно, что накануне две семьи...
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