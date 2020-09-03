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СК возбудил 23 дела по фактам угроз чиновникам
03.09.2020 18:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Следственный комитет Беларуси возбудил 23 уголовных дела по фактам угроз, поступивших в адрес должностных лиц, сообщили в Министерстве внутренних дел республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В августе текущего года в ОВД зарегистрировано 30 заявлений и сообщений по фактам угроз применения насилия. Следственным комитетом возбуждено 23 уголовных дела, по остальным материалам проводится проверка", – сказали в министерстве.
Там также отметили, что в основном угрозы поступают госслужащим, депутатам, учителям, членам избирательных комиссий на личные или служебные телефоны, номера которых размещены в интернете.
В МВД подчеркнули, что сейчас правоохранители имеют достаточно средств и ресурсов, чтобы установить личности "анонимных" злоумышленников.
В ведомстве напомнили, что за подобные правонарушения в Беларуси предусмотрена уголовная ответственность по ст. 366 УК, санкция которой в качестве наказания предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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В МВД подчеркнули, что сейчас правоохранители имеют достаточно средств и ресурсов, чтобы установить личности "анонимных" злоумышленников.
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