В Иваново россиянин ножом тяжело ранил милиционера

Источник материала: Tut.by

Россиянин приехал в Иваново, чтобы «совершить особо тяжкое преступление». На встречающих его милиционеров он набросился с ножом — у одного из сотрудников проникающее ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вчера, 3 сентября, сотрудники Ивановского РОВД получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в Иваново «для совершения особо тяжкого преступления». О каком преступлении идет речь, в МВД не уточнили.

Милиция встречала приезжающего 54-летнего россиянина на железнодорожной станции. Увидев оперативников, он достал из потайного кармана нож и набросился на милиционеров. Один из сотрудников получил проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди.

В рюкзаке россиянина нашли топор, черную маску, отмычки и продукты.

В МВД уточнили, что он ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны.

Сотрудника милиции прооперировали, он в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.