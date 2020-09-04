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В Иваново россиянин ножом тяжело ранил милиционера
Источник материала: Tut.by
Россиянин приехал в Иваново, чтобы «совершить особо тяжкое преступление». На встречающих его милиционеров он набросился с ножом — у одного из сотрудников проникающее ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди. Об этом
Вчера, 3 сентября, сотрудники Ивановского РОВД получили оперативную информацию о ранее судимом гражданине России, который намеревался прибыть в Иваново «для совершения особо тяжкого преступления». О каком преступлении идет речь, в МВД не уточнили.
Милиция встречала приезжающего 54-летнего россиянина на железнодорожной станции. Увидев оперативников, он достал из потайного кармана нож и набросился на милиционеров. Один из сотрудников получил проникающее ранение брюшной полости, резаные раны шеи и груди.
В рюкзаке россиянина нашли топор, черную маску, отмычки и продукты.
В МВД уточнили, что он ранее совершил преступление и после отбытия наказания в июле 2020 года был принудительно выслан под конвоем из страны.
Сотрудника милиции прооперировали, он в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.
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Сотрудника милиции прооперировали, он в реанимации. Его жизни ничего не угрожает.
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