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МВД Беларуси проводит проверку по факту сбоев на сайте
04.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. МВД проводит проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства по факту сбоев в работе сайта ведомства, сообщила Sputnik официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.
Накануне в разделе "Розыск" официального сайта министерства появились фотографии президента Беларуси Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева. После этого пользователи не смогли попасть на ресурс.
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Скрин с сайта МВД
"Пока мы говорим о том, что сайт временно не работает, но уверены, что в ближайшее время неполадки будут устранены, не исключаем хакерскую атаку. Сейчас делаем все, чтобы сайт работал в привычном режиме", - прокомментировала ситуацию Чемоданова.
Официальный представитель ведомства уточнила, что по данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по признакам части 1 статьи 349 "Несанкционированный доступа к компьютерной информации". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.
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В четверг на электронной странице ведомства появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, после чего ресурс перестал работать.
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