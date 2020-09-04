МВД Беларуси проводит проверку по факту сбоев на сайте

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. МВД проводит проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства по факту сбоев в работе сайта ведомства, сообщила Sputnik официальный представитель министерства Ольга Чемоданова.

Накануне в разделе "Розыск" официального сайта министерства появились фотографии президента Беларуси Александра Лукашенко и главы МВД Юрия Караева. После этого пользователи не смогли попасть на ресурс.

© Sputnik Скрин с сайта МВД

"Пока мы говорим о том, что сайт временно не работает, но уверены, что в ближайшее время неполадки будут устранены, не исключаем хакерскую атаку. Сейчас делаем все, чтобы сайт работал в привычном режиме", - прокомментировала ситуацию Чемоданова.

Официальный представитель ведомства уточнила, что по данному факту проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства по признакам части 1 статьи 349 "Несанкционированный доступа к компьютерной информации". Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев.