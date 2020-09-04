|
Россиянин с ножом напал на милиционера в Брестской области
04.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Гражданин России ранил милиционера в Иваново, сотрудник правоохранительных органов находится в реанимации, об этом рассказали в МВД Беларуси.
Информацию о том, что 54-летний мужчина прибыл в город с намерением совершить особо тяжкое преступление, сотрудники уголовного розыска получили накануне, 3 сентября.
Россиянина задержали на железнодорожной станции, при этом он оказал активное сопротивление. Мужчина набросился с ножом на милиционеров, и нанес ему раны в брюшную полость, шею и грудь.
В рюкзаке задержанного был обнаружен топор, черная маска, отмычки и продукты питания. На основании это правоохранители сделали вывод, что мужчина намеревался заниматься противоправной деятельностью.
Отмечается, что он ранее уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства, а также отбывал наказание за совершенное преступление. В июле 2020 года его принудительно выслали из страны.
Сотруднику милиции была оказана медицинская помощь, он госпитализирован и находится в реанимации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится в ИВС.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При задержании мужчина оказал сопротивление, один из правоохранителей получил ранения и находится в реанимации.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)