ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Повалили на землю, порвали форму: на сотрудника милиции совершено нападение

04.09.2020 12:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Нападение на участкового милиционера произошло в Любанском районе, об этом в пятницу сообщила в пятницу пресс-служба МВД Беларуси.

Инцидент произошел 3 сентября. Водители сообщили местному участковому, что видели в районе агрогородска Сосны мотоцикл, которым , возможно, управляет человек с признаками алкогольного опьянения. Сотрудник милиции выбыл на место, остановил транспортное средство и предложил водителю пройти в служебную машину, а также вызывал наряд ГАИ.

© Pixabay
Россиянин с ножом напал на милиционера в Брестской области

"27-летний водитель и его 43-летний пассажир, местные жители, стали вести себя агрессивно: набросились на сотрудника, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием. Правоохранителю удалось вырваться, он произвел предупредительный выстрел в воздух", - рассказали в МВД.

После этого водитель попытался скрыться с места событий на мотоцикле, но участковый прострелил переднее колесо. После чего мужчина бросился на милиционера, тот выстрелил ему в ногу.

"Учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, вынужден был выстрелить нарушителю в ногу. С ранением бедра житель Любанского района госпитализирован. Пассажир задержан", -  добавили в пресс-службе.

В МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации МВД, во время инцидента милиционер применил оружие против нападающего, последний в больнице.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
МВД Беларуси проводит проверку по факту сбоев на сайте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.09.2020
Mir24.TV Belarus
04.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика