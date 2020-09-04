Повалили на землю, порвали форму: на сотрудника милиции совершено нападение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Нападение на участкового милиционера произошло в Любанском районе, об этом в пятницу сообщила в пятницу пресс-служба МВД Беларуси.

Инцидент произошел 3 сентября. Водители сообщили местному участковому, что видели в районе агрогородска Сосны мотоцикл, которым , возможно, управляет человек с признаками алкогольного опьянения. Сотрудник милиции выбыл на место, остановил транспортное средство и предложил водителю пройти в служебную машину, а также вызывал наряд ГАИ.

"27-летний водитель и его 43-летний пассажир, местные жители, стали вести себя агрессивно: набросились на сотрудника, повалили его на землю, порвали форменное обмундирование, попытались завладеть табельным оружием. Правоохранителю удалось вырваться, он произвел предупредительный выстрел в воздух", - рассказали в МВД.

После этого водитель попытался скрыться с места событий на мотоцикле, но участковый прострелил переднее колесо. После чего мужчина бросился на милиционера, тот выстрелил ему в ногу.

"Учитывая угрозу для своей жизни и риск завладения пистолетом, вынужден был выстрелить нарушителю в ногу. С ранением бедра житель Любанского района госпитализирован. Пассажир задержан", - добавили в пресс-службе.

В МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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