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МВД прокомментировало задержания в МГЛУ

04.09.2020 14:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Задержания в Минском государственном лингвистическом университете проводились в рамках административного процесса, заявили Sputnik в МВД.

© Sputnik
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"Сотрудники милиции провели задержание молодых людей в рамках административного процесса по факту ранее совершенного правонарушения", - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

ОМОН в здании университета не работал, и никакого несанкционированного мероприятия в МГЛУ в пятницу зафиксировано не было, подчеркнула Чемоданова.

Задержанных доставили в РУВД Партизанского района. На вопрос о количестве задержанных, официальный представитель МВД сказала, что "несколько человек".

Ряд Telegram-каналов в пятницу разместили видео, снятое в холле МГЛУ. На кадрах видно, как задерживают молодых людей. По словам очевидцев, задержания начались после того, как студенты спели в холле учебного заведения "Марсельезу".

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Теги: Минск
 
 
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Кадры с задержанием молодых людей в холле Минского государственного лингвистического университета появились в пятницу в ряде Тelegram-каналов.
 
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