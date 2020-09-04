МВД прокомментировало задержания в МГЛУ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Задержания в Минском государственном лингвистическом университете проводились в рамках административного процесса, заявили Sputnik в МВД.

"Сотрудники милиции провели задержание молодых людей в рамках административного процесса по факту ранее совершенного правонарушения", - сказала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

ОМОН в здании университета не работал, и никакого несанкционированного мероприятия в МГЛУ в пятницу зафиксировано не было, подчеркнула Чемоданова.

Задержанных доставили в РУВД Партизанского района. На вопрос о количестве задержанных, официальный представитель МВД сказала, что "несколько человек".

Ряд Telegram-каналов в пятницу разместили видео, снятое в холле МГЛУ. На кадрах видно, как задерживают молодых людей. По словам очевидцев, задержания начались после того, как студенты спели в холле учебного заведения "Марсельезу".

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