Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен ― Sputnik. Гражданина Турции задержали в 10 километрах от белорусской границы, сообщил Государственный пограничный комитет.

Иностранец находился на территории Гродненской области. Он пояснил, что намеревался попасть в Литву, где видел для себя лучшую жизнь. При обыске у 33-летнего мужчины нашли мобильный телефон со скриншотом карты с проложенным маршрутом, а также нож, фонарик, деньги и продукты питания.

"По данному факту были проинформированы литовские коллеги", ― сообщили в ГПК.

Иностранца поместили под стражу. Против него составлен административный протокол за незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима.