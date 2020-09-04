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Шел с фонариком в "лучшую жизнь": гражданина Турции задержали на границе
04.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен ― Sputnik. Гражданина Турции задержали в 10 километрах от белорусской границы, сообщил Государственный пограничный комитет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Иностранец находился на территории Гродненской области. Он пояснил, что намеревался попасть в Литву, где видел для себя лучшую жизнь. При обыске у 33-летнего мужчины нашли мобильный телефон со скриншотом карты с проложенным маршрутом, а также нож, фонарик, деньги и продукты питания.
"По данному факту были проинформированы литовские коллеги", ― сообщили в ГПК.
Иностранца поместили под стражу. Против него составлен административный протокол за незаконное пересечение госграницы, нарушение пограничного режима.
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Иностранец пояснил, что собирался попасть в Литву "для лучшей жизни" ― во время обыска у него нашли нож и мобильник со скриншотом карты с проложенным маршрутом.
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