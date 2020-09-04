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Расстрел отменен: новый суд над убийцами стариков начнется в понедельник

04.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского областного суда 7 сентября начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве пожилых людей после отмены Верховным судом первого приговора, сообщили в областном суд.

30 июня 2020 года Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор по делу об убийствах стариков в Минской области и отправил его на новое рассмотрение. Один из фигурантов дела, 29-летний Виктор Скрундик, был приговорен к исключительной мере наказания - расстрелу. Всего по этому делу проходят четыре обвиняемых.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Дело будет рассматриваться новым составом суда в выездном заседании, в помещении суда Слуцкого района. Первое заседание назначено на 11:00 7 сентября", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Как ранее сообщалось, весной этого года суд первой инстанции приговорил Скрундика к смертной казни, признав его виновным в совершении убийств двух человек. Его трем подельникам также был также вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год.

Это не первый раз, когда суд высшей инстанции отменяет смертный приговор. В 2017 году такой приговор был отменен убийцам молодой пары на улице Алибегова в Минске, дело было отправлено на новое рассмотрение новым составом суда. Затем суд снова приговорил двоих убийц к смерти, Верховный суд оставил это решение в силе.

Также в 2013 году был отменен смертный приговор убийце студентки в Гомеле Александру Грунову: его дело было отправлено на новое рассмотрение. В 2014 году Верховный суд оставил в силе решение Гомельского областного суда о смертной казни, приговор был приведен в исполнение.

Беларусь – единственное в Европе государство, где назначаются и приводятся в исполнение смертные приговоры.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Приговоренный к расстрелу 29-летний обвиняемый с марта носит робу смертника с надписью "ИМН", на рассмотрении жалобы в Верховном суде он также был в такой одежде.
 
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