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Расстрел отменен: новый суд над убийцами стариков начнется в понедельник
04.09.2020 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Коллегия по уголовным делам Минского областного суда 7 сентября начнет рассмотрение уголовного дела об убийстве пожилых людей после отмены Верховным судом первого приговора, сообщили в областном суд.
30 июня 2020 года Верховный суд Беларуси отменил смертный приговор по
© Sputnik / Виктор Толочко
"Дело будет рассматриваться новым составом суда в выездном заседании, в помещении суда Слуцкого района. Первое заседание назначено на 11:00 7 сентября", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.
Как ранее сообщалось, весной этого года суд первой инстанции приговорил Скрундика к смертной казни, признав его виновным в совершении убийств двух человек. Его трем подельникам также был также вынесен обвинительный приговор: Валентин Бушнин получил 18 лет лишения свободы, Виталий Мятеж – 22 года, Сергей Захарченя – год.
Это не первый раз, когда суд высшей инстанции отменяет смертный приговор. В 2017 году такой приговор был отменен убийцам молодой пары на улице Алибегова в Минске, дело было отправлено на новое рассмотрение новым составом суда. Затем суд снова приговорил двоих убийц к смерти, Верховный суд
Также в 2013 году был отменен смертный приговор убийце студентки в Гомеле Александру Грунову: его дело было отправлено на новое рассмотрение. В 2014 году Верховный суд оставил в силе решение Гомельского областного суда о смертной казни,
Беларусь – единственное в Европе государство, где назначаются и приводятся в исполнение смертные приговоры.
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Приговоренный к расстрелу 29-летний обвиняемый с марта носит робу смертника с надписью "ИМН", на рассмотрении жалобы в Верховном суде он также был в такой одежде.
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