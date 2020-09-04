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МАЗ задел провода ЛЭП в Несвиже, погиб водитель
04.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Водитель грузового автомобиля погиб в результате удара током в Несвиже, сообщили в пресс-службе ГПО "Белэнерго".
© Sputnik / Тарас Литвиненко
Трагический инцидент произошел днем в пятницу 4 сентября.
"В Несвиже во время производства работ по разгрузке песка рядом с воздушной линией электропередачи водитель автомобиля МАЗ допустил касание кузовом провода высоковольтной линии", – сказали в компании.
Там также отметили, что от полученной электротравмы мужчина погиб на месте.
В ГПО напомнили, что при проведении работ в охранных зонах ЛЭП следует быть предельно внимательными и соблюдать технику безопасности.
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Водитель грузовика МАЗ во время разгрузки песка случайно задел кузовом машины линию электропередачи.
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