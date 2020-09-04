МАЗ задел провода ЛЭП в Несвиже, погиб водитель

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Водитель грузового автомобиля погиб в результате удара током в Несвиже, сообщили в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

Трагический инцидент произошел днем в пятницу 4 сентября.

"В Несвиже во время производства работ по разгрузке песка рядом с воздушной линией электропередачи водитель автомобиля МАЗ допустил касание кузовом провода высоковольтной линии", – сказали в компании.

Там также отметили, что от полученной электротравмы мужчина погиб на месте.

В ГПО напомнили, что при проведении работ в охранных зонах ЛЭП следует быть предельно внимательными и соблюдать технику безопасности.