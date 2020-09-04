Пьяный водитель попал в аварию в Гродно и вызвал на себя ГАИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Нетрезвый водитель в Гродно попал в аварию и не побоялся вызвать на место правоохранителей, сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел еще в понедельник. В результате аварии оказались повреждены три машины. При движении 26-летний мужчина, управлявший Volkswagen, не заметил припаркованный Nissan и столкнулся с ним. От удара его откинуло на стоящий автомобиль Skoda. После ДТП водитель Volkswagen вызвал сотрудников ГАИ.

"Инспекторы выявили у него признаки алкогольного опьянения, после чего отвезли на медицинское освидетельствование, которое показало результат – 1,6 промилле", – рассказали в ГАИ.

Сам водитель признался, что за два часа до аварии выпил литр пива, и решил, что алкоголь вышел из организма, поэтому не побоялся сесть за руль. По данным инспекторов, мужчину уже задерживался за езду в нетрезвом виде в 2012 году.