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Водитель МАЗ устроил массовую аварию на МКАД: пострадали 3 человека

05.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Три человека получили травмы в результате столкновения шести автомобилей в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Массовая авария произошла на МКАД

Авария произошла в пятницу 4 сентября около 18:15 на Минской кольцевой автодороге.

"Мужчина, управляя самосвалом МАЗ, в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилями Ford Escape и Jeep Liberty, которые двигались впереди", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что затем по цепочке Ford врезался в машину Toyota, а та – в Škoda и BMW.

По информации столичной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три гражданина, все они были доставлены в больницы для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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ДТП произошло по вине мужчины, который находился за рулем самосвала – он при движении по кольцевой не соблюдал дистанцию.
 
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