Водитель МАЗ устроил массовую аварию на МКАД: пострадали 3 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Три человека получили травмы в результате столкновения шести автомобилей в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.

Авария произошла в пятницу 4 сентября около 18:15 на Минской кольцевой автодороге.

"Мужчина, управляя самосвалом МАЗ, в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилями Ford Escape и Jeep Liberty, которые двигались впереди", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что затем по цепочке Ford врезался в машину Toyota, а та – в Škoda и BMW.

По информации столичной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три гражданина, все они были доставлены в больницы для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.