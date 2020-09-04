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Водитель МАЗ устроил массовую аварию на МКАД: пострадали 3 человека
05.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Три человека получили травмы в результате столкновения шести автомобилей в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла в пятницу 4 сентября около 18:15 на Минской кольцевой автодороге.
"Мужчина, управляя самосвалом МАЗ, в результате несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилями Ford Escape и Jeep Liberty, которые двигались впереди", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что затем по цепочке Ford врезался в машину Toyota, а та – в Škoda и BMW.
По информации столичной Госавтоинспекции, в аварии пострадали три гражданина, все они были доставлены в больницы для оказания помощи.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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ДТП произошло по вине мужчины, который находился за рулем самосвала – он при движении по кольцевой не соблюдал дистанцию.
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