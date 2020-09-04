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Обнародована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
05.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Телеканал ОНТ обнародовал Перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между Варшавой и Берлином об "отравлении" Алексея Навального, о котором президент Беларуси Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину.
© Sputnik / Сергей Гунеев
В эфире телеканала сообщили, что запись и расшифровка разговора переданы в ФСБ России.
Как следует из расшифровки разговора между абонентами, которые якобы находятся в Варшаве и Берлине, речь идет "про подготовку материалов по Навальному".
Абонент из Берлина сообщает: "Они готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления". На вопрос из Варшавы, точно ли подтверждается отравление политика, в Берлине отвечают: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... На войне всякие методы хороши".
Из Варшавы абонент говорит: "Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси.... Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России".
Абонент из столицы Польши также признается, что их дела в Беларуси идут не очень хорошо: "Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту".
Представленный телеканалом разговор абоненты ведут на английском языке.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко
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В эфире телеканала сообщили, что запись и расшифровка перехваченного разговора уже переданы в ФСБ России.
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