Обнародована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Телеканал ОНТ обнародовал Перехваченный белорусскими спецслужбами разговор между Варшавой и Берлином об "отравлении" Алексея Навального, о котором президент Беларуси Лукашенко рассказал российскому премьеру Михаилу Мишустину.

В эфире телеканала сообщили, что запись и расшифровка разговора переданы в ФСБ России.

Как следует из расшифровки разговора между абонентами, которые якобы находятся в Варшаве и Берлине, речь идет "про подготовку материалов по Навальному".

Абонент из Берлина сообщает: "Они готовы и будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления". На вопрос из Варшавы, точно ли подтверждается отравление политика, в Берлине отвечают: "Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... На войне всякие методы хороши".

Из Варшавы абонент говорит: "Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси.... Самый эффективный путь – утопить его в проблемах России".

Абонент из столицы Польши также признается, что их дела в Беларуси идут не очень хорошо: "Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту".

Представленный телеканалом разговор абоненты ведут на английском языке.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российскому премьер-министру Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель про отравление Навального являются фальсификацией. Белорусский президент пообещал передать российской стороне запись этого разговора. В тот же день Кабмин Германии отреагировал слова белорусского лидера, назвав их не соответствующими действительности . В свою очередь в Кремле не стали комментировать заявление Лукашенко, сообщив, что данные анализируются .

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