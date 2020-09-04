МВД не исключает, что была хакерская атака на сайт ведомства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 сен – Sputnik. Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси по техническим причинам не работает, сотрудники управления "К" выясняют, кто мог предпринять попытку внедрения вредоносных программ, сообщили в ведомстве.

"Мы не исключаем хакерскую атаку", – заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов министерства.

"В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", – сказала Чемоданова.

В МВД попросили граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно.

Как ранее сообщал Sputnik, в четверг 3 сентября на электронной странице ведомства появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, после чего ресурс перестал работать . МВД уже начало проверку по данному факту по признакам ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).