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МВД не исключает, что была хакерская атака на сайт ведомства
05.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 сен – Sputnik. Официальный сайт Министерства внутренних дел Беларуси по техническим причинам не работает, сотрудники управления "К" выясняют, кто мог предпринять попытку внедрения вредоносных программ, сообщили в ведомстве.
"Мы не исключаем хакерскую атаку", – заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
По ее словам, была также предпринята попытка внедрения вредоносных программ, блокирующих или вносящих изменения в работу ряда информационных ресурсов министерства.
"В настоящее время специалисты ведомства занимаются устранением выявленных проблем", – сказала Чемоданова.
В МВД попросили граждан отнестись с пониманием, если административные процедуры, по которым они обращаются в органы внутренних дел, могут быть выполнены несвоевременно.
Как ранее сообщал Sputnik, в четверг 3 сентября на электронной странице ведомства появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, после чего ресурс
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В настоящее время специалисты занимаются устранением проблем, вызванных действием вредоносными программами.
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