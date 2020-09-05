PandaDoc после задержания сотрудников: работа офиса в Минске парализована

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Работа офиса одного из резидентов Парка Высоких Технологий (ПВТ) в Минске, IT-компании PandaDoc, парализована на фоне задержания ее сотрудников, заявил бизнесмен Микита Микадо, владеющий фирмой.

Сотрудники ДФР Комитета госконтроля 2 сентября провели обыски в IT-компании , а также дома у одного из топ-менеджеров Виктора Кувшинова, которого затем задержали. Позже были задержаны еще три сотрудника фирмы: главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич и HR Владислав Михолап.

Все четверо обвиняются в том, что как группа лиц, используя должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей (по сегодняшнему курсу порядка 40 тысяч долларов) из бюджета, причинив тем самым ущерб государству. Они взяты под стражу сроком на два месяца.

"Работа белорусского офиса практически полностью парализована", - говорится в заявлении Микадо.

По его словам, компания работала в Беларуси, соблюдая все законы. "Вся деятельность компании велась в полном соответствии с законодательством, что подтверждается неоднократными международными аудитами и проверками", - уточнил Микадо.

Компания CEO PandaDoc создала программное обеспечение для автоматизации документооборота. Только в 2017 и 2018 году она привлекла 50 миллионов долларов, из которых 20 – в инвестициях. Одним из ее основателей является Микита Микадо, работающий сейчас в США. Ранее он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения. Его инициативу поддержали другие бизнесмены, которые создали фонд. Он уже собрал более 2 миллионов долларов. Эти деньги пойдут на поддержку не только уволенных силовиков, но и телевизионщиков, бастующих рабочих.