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Сайт МВД не работает больше суток после хакерской атаки
05.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Официальный сайт министерства внутренних дел Беларуси не работает уже больше суток после хакерской атаки, сообщает Sputnik.
© REUTERS / Kacper Pempel
После того, как 3 сентября на сайте ведомства в разделе "Внимание! Розыск!" появилась
"Работа в этом направлении ведется, но сайт по техническим причинам пока не работает", - ответила Ольга Чемоданова на вопрос Sputnik об установлении личности хакеров.
Ранее хакерской атаке подверглись сайт Академии МВД и страница управделами президента Беларуси.
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В ведомстве сообщают, что работа по поиску и задержанию хакеров ведется, и надеются восстановить сайт в ближайшее время.
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