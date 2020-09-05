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Сайт МВД не работает больше суток после хакерской атаки

05.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Официальный сайт министерства внутренних дел Беларуси не работает уже больше суток после хакерской атаки, сообщает Sputnik. 

© REUTERS / Kacper Pempel
МВД не исключает, что была хакерская атака на сайт ведомства

После того, как 3 сентября на сайте ведомства в разделе "Внимание! Розыск!" появилась фейковая информация, касающаяся президента и главы МВД, ресурс перестал работать. МВД уже начало проверку по данному факту по признакам ст. 349 Уголовного кодекса Беларуси (несанкционированный доступ к компьютерной информации).

"Работа в этом направлении ведется, но сайт по техническим причинам пока не работает", - ответила Ольга Чемоданова на вопрос Sputnik об установлении личности хакеров.

Ранее хакерской атаке подверглись сайт Академии МВД и страница управделами президента Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В ведомстве сообщают, что работа по поиску и задержанию хакеров ведется, и надеются восстановить сайт в ближайшее время.
 
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