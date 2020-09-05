Более 40 человек были задержаны 4 сентября за участие в акциях протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Более 40 человек были задержаны в Беларуси в пятницу, 4 сентября, за участие в несанкционированных акциях протеста, сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 41 человек. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 21 человек", - заявила Чемоданова.

Официальный представитель МВД добавила, что в 13 населенных пунктах республики прошли 22 протестные акции, участие в которых приняли около тысячи человек. В Минске подобных несанкционированных мероприятий было сразу несколько.

Кроме того, в пятницу во всех регионах страны прошли митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия – они собрали порядка 1,5 тысячи белорусов.

Массовые акции протеста продолжаются в Беларуси почти месяц, сразу после выборов президента 9 августа, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты были сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.