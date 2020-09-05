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В ГУВД подтвердили задержания участников субботних акций в Минске
05.09.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. В Минске в субботу прошли задержания в рамках административных процессов, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Студенты разных вузов вышли в субботу на улицы Минска, чтобы высказать солидарность после инцидента, который произошел накануне в МГЛУ. В фойе вуза в пятницу
"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", - сказала Ганусевич.
При этом она воздержалась от комментариев, по факту какого правонарушения начат процесс, а также не уточнила количество задержанных.
Протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты были сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.
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