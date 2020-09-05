В ГУВД подтвердили задержания участников субботних акций в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. В Минске в субботу прошли задержания в рамках административных процессов, сообщила Sputnik официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

Студенты разных вузов вышли в субботу на улицы Минска, чтобы высказать солидарность после инцидента, который произошел накануне в МГЛУ. В фойе вуза в пятницу были задержаны несколько человек - также в рамках административного процесса, начатого по факту участия в несанкционированном массовом мероприятии, а затем отпущены. В субботу студенты вышли на несанкционированные акции у кинотеатра "Октябрь" недалеко от БНТУ и БГУИР, у МГЛУ возле площади Победы и у БГУ в районе вокзала.

"Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов", - сказала Ганусевич.

При этом она воздержалась от комментариев, по факту какого правонарушения начат процесс, а также не уточнила количество задержанных.

Протестные акции в Беларуси начались после президентских выборов, на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко (80,1% голосов). Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты были сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.