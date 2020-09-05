|
Наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны
05.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Нарколабораторию по производству марихуаны обнаружили в одной из минских квартир сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД, говорится в сообщении группы информации Фрунзенского РУВД.
Первоначально оперативники задержали мужчину с приспособлениями для курения и спичечным коробком в кармане. В коробке находилось 0,5 грамма марихуаны.
Мужчина оказался жителем Витебска, который работает кровельщиком и снимает в Минске квартиру.
"В ходе осмотра арендованной в Минске квартиры оперативники обнаружили два картонных бокса, предназначавшиеся для выращивания конопли и снабженные вентилятором, лампой и термометром. Также были обнаружены семена данного растения и 11 граммов уже готовой к употреблению марихуаны", - рассказали в РУВД.
В компьютер кровельщика нашли также электронный дневник с информацией по выращиванию каннабиса.
Растения и вещество изъяты и направлены на химическую экспертизу. Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК Минска, где действиям мужчины будет дана правовая оценка. В РУВД подчеркнули, что задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяином "плантации" оказался житель Витебска, который снимал в столице квартиру и работал кровельщиком.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)