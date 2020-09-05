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Наркоконтроль обнаружил в Минске лабораторию по производству марихуаны

05.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Нарколабораторию по производству марихуаны обнаружили в одной из минских квартир сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД, говорится в сообщении группы информации Фрунзенского РУВД.

Первоначально оперативники задержали мужчину с приспособлениями для курения и спичечным коробком в кармане. В коробке находилось 0,5 грамма марихуаны.

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Мужчина оказался жителем Витебска, который работает кровельщиком и снимает в Минске квартиру.

"В ходе осмотра арендованной в Минске квартиры оперативники обнаружили два картонных бокса, предназначавшиеся для выращивания конопли и снабженные вентилятором, лампой и термометром. Также были обнаружены семена данного растения и 11 граммов уже готовой к употреблению марихуаны", - рассказали в РУВД.

В компьютер кровельщика нашли также электронный дневник с информацией по выращиванию каннабиса.

Растения и вещество изъяты и направлены на химическую экспертизу. Материалы проверки переданы во Фрунзенский РОСК Минска, где действиям мужчины будет дана правовая оценка. В РУВД подчеркнули, что задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Хозяином "плантации" оказался житель Витебска, который снимал в столице квартиру и работал кровельщиком.
 
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