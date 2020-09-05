Источник материала: Tut.by

В Жлобине открытым огнем горела фабрика художественной инкрустации.

Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в Жлобине на улице Матросова, 39. Его уже потушили спасатели.

Пострадавших нет.