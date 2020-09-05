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В Жлобине открытым огнем горела фабрика
Источник материала: Tut.by
В Жлобине открытым огнем горела фабрика художественной инкрустации.
Пожар произошел в железобетонном трехэтажном здании (помещения на первом этаже сдаются в аренду, второй и третий этажи не эксплуатируются) в Жлобине на улице Матросова, 39. Его уже потушили спасатели.
Пострадавших нет.
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Пострадавших нет.
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