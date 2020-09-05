Масштабный пожар едва не уничтожил фабрику в Жлобине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном здании фабрики художественной инкрустации, сообщило гомельское областное управление МЧС.

Огонь вспыхнул на третьем этаже здания 1973 года постройки, который не эксплуатировался, сторожевая охрана в этом строении отсутствует.

Люди не пострадали, так как только нижний этаж здания отводился под аренду, а все располагавшиеся внутри магазины в выходной день были закрыты.

В результате пожара на третьем этаже здания огнем уничтожен деревянный пол на площади 150 квадратных метров, повреждена мебель и оборудование. Распространение огня удалось предотвратить благодаря своевременному прибытию пожарной команды.

Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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