|
Масштабный пожар едва не уничтожил фабрику в Жлобине
05.09.2020 19:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Пожар произошел в трехэтажном здании фабрики художественной инкрустации, сообщило гомельское областное управление МЧС.
© Photo : МЧС Беларуси
Огонь вспыхнул на третьем этаже здания 1973 года постройки, который не эксплуатировался, сторожевая охрана в этом строении отсутствует.
Люди не пострадали, так как только нижний этаж здания отводился под аренду, а все располагавшиеся внутри магазины в выходной день были закрыты.
В результате пожара на третьем этаже здания огнем уничтожен деревянный пол на площади 150 квадратных метров, повреждена мебель и оборудование. Распространение огня удалось предотвратить благодаря своевременному прибытию пожарной команды.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внезапное возгорание привело к быстрому распространению огня, в результате чего выгорел целый этаж, к счастью, обошлось без жертв
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)