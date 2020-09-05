Адвокат Ефремова сделал прогноз о сроке наказания для актера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 сен – Sputnik. Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует, что его подзащитный будет осужден на срок от шести до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

"Шесть-восемь лет в колонии общего режима", ― сказал Пашаев в субботу в эфире телеканала "Москва 24".

По словам адвоката, актер намерен приехать на оглашение приговора с вещами на тот случай, если суд вынесет обвинительный приговор и изменит меру пресечения на заключение в СИЗО вместо домашнего ареста до вступления приговора в силу.

ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с " Ладой ". Водитель второго автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил серьезные травмы, и позже умер в больнице.

Первоначально актер признавал вину, затем его защита изменила тактику и пыталась уклоняться от признания, делая ставку на то, что актер не помнил момент ДТП. Однако в ходе судебного заседания в четверг Ефремов заявил, что признает вину .

В четверг прокурор попросила назначить Ефремову наказание виде 11 лет лишения свободы в колонии, а также запретить ему на 3 года водить автомобиль. Приговор Ефремову должны огласить 8 сентября.

Читайте также:

Дело Ефремова: в суд вызван ключевой свидетель , его имя держат в тайне

, его имя держат в тайне Неожиданно: адвокатов по делу артиста Ефремова привлекут к ответственности

Ефремов хотел усыновить семью погибшего в аварии Захарова