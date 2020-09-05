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Адвокат Ефремова сделал прогноз о сроке наказания для актера
06.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 сен – Sputnik. Адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, прогнозирует, что его подзащитный будет осужден на срок от шести до восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
"Шесть-восемь лет в колонии общего режима", ― сказал Пашаев в субботу в эфире телеканала "Москва 24".
По словам адвоката, актер намерен приехать на оглашение приговора с вещами на тот случай, если суд вынесет обвинительный приговор и изменит меру пресечения на заключение в СИЗО вместо домашнего ареста до вступления приговора в силу.
ДТП с участием автомобиля Ефремова произошло 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Актер не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с "
Первоначально актер признавал вину, затем его защита изменила тактику и пыталась уклоняться от признания, делая ставку на то, что актер
В четверг прокурор попросила назначить Ефремову наказание виде 11 лет лишения свободы в колонии, а также запретить ему на 3 года водить автомобиль. Приговор Ефремову должны огласить 8 сентября.
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Эльман Пашаев считает, что Ефремов будет осужден на 6-8 лет колонии общего режима, хотя гособвинитель запросил для актера 11 лет лишения свободы.
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