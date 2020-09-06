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Легковушка попала под грузовой поезд в Мядельском районе

06.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. ДТП с участием легковой машины и поезда произошло возле агрогородка Княгинин Мядельского района, об этом рассказали в МЧС Беларуси.

© AFP 2020 / MICHAL CIZEK
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Информация о столкновении была получена спасателями в 2:55 воскресенья. Как было установлено, авария случилась на неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума, когда легковушка выехала на переезд. В этот момент туда приближался грузовой поезд, следовавший по маршруту Молодечно - Полоцк. Машинист не успел полностью остановить состав, избежать столкновения не удалось.

Как сообщили в МЧС, в результате случившегося никто не пострадал, железнодорожное полотно не было повреждено.

Движение по данному участку железной дороги было восстановлено в 3:50. Из-за инцидента на 15 минут задержался пассажирский Витебск - Минск, а участник ДТП - грузовой поезд - отклонился от расписания на 1 час 24 минуты.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Инцидент произошел ночью на железнодорожном переезде без шлагбаума, движение поездов было оперативно восстановлено.
 
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