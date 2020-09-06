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Нападение неизвестного с ножом в Бирмингеме: несколько человек ранены
06.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Злоумышленник напал на людей в центре британского Бирмингема, об этом сообщила полиции региона Уэст-Мидландс на своей страничке в соцсети Twitter.
© REUTERS / RUSSELL CHEYNE
Инцидент произошел в воскресенье приблизительно в 0:30 (2:30 по минскому времени).
Вскоре после этого поступила информация о нескольких аналогичных инцидентах, произошедших в этом же районе.
"Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения", - сообщила полиция.
На месте ЧП работают экстренные службы, количество раненых и серьезность полученных травм пока точно не сообщается.
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После сообщения о ЧП стало известно, что в этом же районе произошло еще несколько аналогичных инцидентов.
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