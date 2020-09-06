Нападение неизвестного с ножом в Бирмингеме: несколько человек ранены

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Злоумышленник напал на людей в центре британского Бирмингема, об этом сообщила полиции региона Уэст-Мидландс на своей страничке в соцсети Twitter.

Инцидент произошел в воскресенье приблизительно в 0:30 (2:30 по минскому времени).

Вскоре после этого поступила информация о нескольких аналогичных инцидентах, произошедших в этом же районе.

"Мы незамедлительно прибыли вместе с коллегами из службы скорой помощи. Вскоре после этого поступили сообщения о еще ряде пострадавших. Мы знаем, что несколько человек получили ранения", - сообщила полиция.

На месте ЧП работают экстренные службы, количество раненых и серьезность полученных травм пока точно не сообщается.

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