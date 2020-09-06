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Не работает сайт Белорусской торгово-промышленной палаты

06.09.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен - Sputnik. Нет доступа к сайту Белорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП), он перестал работать в накануне.

В субботу вечером на сайте БТПП появилось изображение человека в капюшоне за компьютером и обращение от имени "кибер-партизан", сообщающих, что они начали "партизанскую войну". Соответствующий скрин распространился в соцсетях.

В воскресенье при попытке открыть сайт пользователи получают сообщение, что к ресурсу доступа нет.

© Sputnik
Сообщение на сайте БелТПП

Напомним, что на минувшей неделе были взломаны сайты Управления делами президента и МВД и Академии МВД. Как заявила пресс-секретарь министерства внутренних дел Ольга Чемоданова, не исключена хакерская атака

"Пока мы говорим о том, что сайт временно не работает, но уверены, что в ближайшее время неполадки будут устранены", - сказала она в пятницу.

По состоянию на утро воскресенья сайт МВД по-прежнему не работает.

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Теги: Минск
 
 
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На минувшей неделе проблемы с работой сайтов возникли у нескольких государственных структур, не исключается хакерская атака.
 
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