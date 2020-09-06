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Временно закрыты шесть станций Минского метрополитена

06.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Минский метрополитен принял решение временно закрыть шесть станций метро, с 12:30 уже закрыты входы на станции и поезда следуют без остановки, сообщили на предприятии.

YouTube/ Sputnik Беларусь
Первый поезд прошел по третьей линии столичного метро – видео

После 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, в Минске и других городах страны проходят акции оппозиции и сторонников власти. Станции метро в районах проведения этих акций, как правило, временно закрывают.

"6 августа 2020 года в 12:30, в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", - сообщили в воскресенье Sputnik в Минском метрополитене.

В 12:47 на вход и выход оказалась закрыта и станция метро "Пушкинская".

По словам специалистов, поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен принес извинения за временные неудобства.

Минское метро открыто 29 июня 1984 года. Метрополитен включает в себя 2 линии и 29 станций, 2 электродепо и 72 состава. Эксплуатационная длина пути более 37 километров. Городские власти ранее обещали открыть третью линию подземки, однако дата уже несколько раз переносилась.

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Теги: Минск
 
 
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Минские городские власти регулярно с начала августа принимают решение о закрытии станций в центре города в целях безопасности.
 
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