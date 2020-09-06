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Акция протеста проходит в Минске

06.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Участники акции протеста собрались в центре белорусской столицы днем в воскресенье, передает корреспондент Sputnik. Сотрудники милиции произвели первые задержания.

"Марш солидарности" должен был стартовать в 14 часов с площади Независимости в центре Минска. Но правоохранители, как и в прошлое воскресенье, не позволили протестующим собраться на этой площади. Сотрудники милиции, бойцы ОМОНа ГУВД и работники внутренних войск МВД оцепили несколько центральных площадей, перекрыли проход на проспекте Независимости.

© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики перекрыли все подходы к площади Независимости

Не имея возможности собраться на площади Независимости, протестующие с разных концов города направились к проспекту Победителей, стеле "Минск - город-герой", а также ко Дворцу Независимости, где каждое воскресенье они проводят протестные акции.

Участники акции несут бело-красно-белые флаги, скандируют "Уходи!", "Жыве Беларусь!". Возле Дворца Независимости силовики выставили оцепление и несколько БТР. Официальной информации о численности протестующих и количестве задержанных пока нет.

© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что мероприятие несанкционировано

Протестные акции проходят в это воскресенье и в ряде областных и районных городов Беларуси, сегодня - 29-й день протестов. 

Сразу после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами голосования. Оппозиция и ее сторонники утверждают, что результаты были сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

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Теги: Минск
 
 
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Марши солидарности проходят в это воскресенье в Минске и ряде других городов Беларуси, милиция уже задержала несколько человек.
 
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