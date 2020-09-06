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Акция протеста проходит в Минске
06.09.2020 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 сен – Sputnik. Участники акции протеста собрались в центре белорусской столицы днем в воскресенье, передает корреспондент Sputnik. Сотрудники милиции произвели первые задержания.
"Марш солидарности" должен был стартовать в 14 часов с площади Независимости в центре Минска. Но правоохранители,
© Sputnik / Виктор Толочко
Силовики перекрыли все подходы к площади Независимости
Не имея возможности собраться на площади Независимости, протестующие с разных концов города направились к проспекту Победителей, стеле "Минск - город-герой", а также ко Дворцу Независимости, где каждое воскресенье они проводят протестные акции.
Участники акции несут бело-красно-белые флаги, скандируют "Уходи!", "Жыве Беларусь!". Возле Дворца Независимости силовики выставили оцепление и несколько БТР. Официальной информации о численности протестующих и количестве задержанных пока нет.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что мероприятие несанкционировано
Протестные акции проходят в это воскресенье и в ряде областных и районных городов Беларуси, сегодня - 29-й день протестов.
Сразу после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в Беларуси
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Марши солидарности проходят в это воскресенье в Минске и ряде других городов Беларуси, милиция уже задержала несколько человек.
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