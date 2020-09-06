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Более 180 тысяч домов остались без света из-за мощного тайфуна в Японии

06.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен – Sputnik. Более 180 тысяч жилых домов на юге и юго-западе Японии оказались обесточенными из-за прохождения мощного тайфуна "Хайшен", передает телеканал NHK.

© AP / NASA
К Японии приближается мощный тайфун "Хайшен" – объявлена эвакуация

В настоящее время тайфун, получивший десятый порядковый номер в этом сезоне, находится в 100 километрах к западу от города Марукадзаки на юге острова Кюсю и движется на северо-запад со скоростью 30 километров в час. Давление в центре составляет 945 гектопаскалей. Специалисты оценивают его силу как "чрезвычайно мощную". Сила ветра в центре составляет 40 метров в секунду, при порывах – до 60 метров в секунду.

Скорость ветра в ряде регионов прохождения тайфуна составляет 45,9 метра в секунду, а к понедельнику может вырасти до 50 метров в секунду. Тайфун также частично затронет остров Сикоку и регион Кинки, где расположены префектуры Киото, Осака, Нара, Хего: здесь скорость ветра может достигать 25 метров в секунду.

Основной удар стихии придется на остров Кюсю, где за сутки может выпасть до 600 миллиметров осадков. На острове Сикоку ожидают порядка 350 миллиметров осадков за день, а в регионе Кинки – 250 миллиметров.

Метеорологи просят людей заранее подготовиться к удару стихии. Поступают предупреждения о приостановке движения скоростных поездов, закрытия образовательных учреждений. Отменены 579 авиарейсов, связывающих острова Кюсю и Сикоку с остальными частями страны.

К настоящему времени более 1,84 миллиона человек в семи префектурах получили указания об эвакуации. Рекомендации к эвакуации действуют еще для 5,76 миллиона человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной удар стихии придется на остров Кюсю, где за сутки может выпасть до 600 миллиметров осадков.
 
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