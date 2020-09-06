Полиция Гонконга задержала почти 300 участников протеста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 сен - Sputnik. Почти 300 участников протестов задержали правоохранители в Гонконге, передает газета South China Morning Post.

Люди вышли на улицы в знак протеста против закона о национальной безопасности и решения о переносе выборов в Законодательный совет Гонконга.

По информации издания, задержаны по меньшей мере 289 человек. Большая часть из них обвиняется в участии в незаконных собраниях. Одна женщина задержана за нарушение закона о национальной безопасности, 22 гражданина получили штрафы за несоблюдение социальной дистанции.

Закон о защите национальной безопасности Гонконга, утвержденный парламентом Китая, начал действовать с 30 июня. В нем зафиксированы нормы касательно предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений. Среди них: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.

Законопроект о нацбезопасности вызвал критику со стороны оппозиционных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые восприняли документ как стремление Пекина ужесточить контроль над автономией.