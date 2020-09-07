Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен - Sputnik. Минский городской суд сегодня приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве и расчленении тела женщины, сообщили в суде.

Как ранее сообщалось, преступление было совершено в сентябре 2018 года, когда 62-летняя женщина отправилась в Россию для продажи женской одежды на арендованном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter под управлением 42-летнего мужчины. Он и был впоследствии задержан по обвинению в совершении особо тяжкого преступления.

"По данным следствия, мужчина обвиняется в том, что, находясь на территории Свердловской и Челябинской областей РФ, дал женщине психотропный препарат, нанес ей не менее четырех ударов в область головы и тела. Затем, желая скрыть следы преступления, расчленил тело и спрятал в лесу под городом Аша (Россия)", - сообщили Sputnik в понедельник в Мингорсуде.

Кроме этого, его будут судить за завладение деньгами убитой, товаром и личными вещами.

"Рассмотрение дела начнется 7 сентября в 11:00", - сказали в суде.

Как ранее сообщал Следственный комитет Беларуси, было установлено, что из той роковой поездки мужчина вернулся один, а родственникам женщины пояснил, что она решила продолжить торговать в России. Но родные женщины не поверили и обратились в милицию.

Следователи позднее установили обстоятельства преступления. В рамках расследования уголовного дела для установления всех обстоятельств произошедшего в установленном порядке осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами Российской Федерации. Именно благодаря совместной работе следственным путем удалось определить местонахождение тела и обнаружить его.

Обвиняемого будут судить ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом) и ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

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