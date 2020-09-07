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Восемь детей и трое взрослых пропали в горах возле Сочи

07.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Туристическая группа бесследно исчезла в горах в Сочи, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

© REUTERS / AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE
Пропавших в Тихом океане туристов нашли по огромной надписи "SOS"

Среди пропавших – восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет и трое взрослых. По данным МЧС, это незарегистрированная туристическая группа, которая 6 сентября вышла из поселка Эсто-Садок в горы в районе Роза Пик на высоте 2320 метров на южном склоне курорта "Роза Хутор" и не вернулась.

Поиски пропавших велись на протяжении всей ночи. В них принимали участие городские экстренные службы, Росгвардия и даже казачьи отряды. В Сочи развернут оперативный штаб.

Мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, участок поисков расширяется.

"Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи", - сказал градоначальник.

Для поисков привлекли пять лошадей для работы в труднодоступных местах, задействован вертолет Ми-8.

Известно, что пропавшие дети являются учениками спортивной школы олимпийского резерва в Тверской области.

Прокуратора и Следственный комитет начали проверки по факту произошедшего.

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Теги: Минск
 
 
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Поиски туристов велись всю ночь - в них были задействованы все экстренные службы, Росгвардия и даже казаки.
 
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