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Воровал из кабинетов медиков среди бела дня: минчанину оглашен приговор

07.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен - Sputnik. Минчанина суд отправил на шесть лет в исправительную колонию за серию краж из служебных помещений медицинских работников, сообщили в прокуратуре Минска.

Согласно материалам дела, в Минске обвиняемый на протяжении четырех месяцев совершил почти 20 хищений имущества и денег из служебных кабинетов медицинских работников. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

© Sputnik / Илья Наймушин
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"С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Первомайского района Минска признал его виновным в краже в особо крупном размере и хищении путем использования компьютерной техники", - сообщили Sputnik в понедельник в столичной прокуратуре.

Обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы без штрафа с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима, сказали прокуроры.

В суде было установлено, что противоправные действия в отношении людей в белых халатах он планировал на дневное время, когда кабинеты медиков не были заперты. Ненадежно закрытые двери кабинетов он взламывал с помощью отвертки, сообщили в прокуратуре. Там отметили, что мужчин ранее был неоднократно судим за имущественные преступления.

А у медиков он похищал мобильные телефоны и кошельки с деньгами, дебетовыми и кредитными банковскими картами. В них же потерпевшие часто хранили PIN-коды для данных карт. Это позволило обвиняемому снять в банкоматах средства с чужих счетов, сказали прокуроры.

В общей сложности з 4 месяца он похитил имущество и деньги на 9 тысяч рублей. Во время следствия и суда причиненный потерпевшим ущерб не возместил.

Приговор в законную силу не вступил, может быть опротестован либо обжалован в апелляционном порядке.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В общей сложности за 4 месяца он похитил имущества и снял с чужих карточек 9 тысяч рублей, во время следствия и суда причиненный потерпевшим ущерб не возместил.
 
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