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Мужчина и пятилетний мальчик погибли в ДТП под Столбцами
07.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами ДТП в Столбцовском районе, об этой трагедии сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
© Sputnik / Юрий Лашов
Смертельная авария случилась около 17:00 в субботу 5 сентября под Столбцами. Водитель легкового авто Renault - 37-летний мужчина - не справился с управлением, в результате чего машина ушла в заноси перевернулась. В ДТП погиб водитель легковушки и его пятилетний сын.
"Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, ребенок находился вне детского удерживающего устройства", - рассказали в МВД.
Согласно правилам дорожного движения, водитель и пассажиры авто во время движения должны быть пристегнуты. Дети должны находиться в специальных автокреслах или бустерах, соответствующих их возрасту, росту и весу. Перевозить ребенка без удерживающего устройства можно только в случае, если его рост превышает 150 сантиметров, или в автомобиле такси.
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В момент аварии погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, а его сын не был в детском кресле.
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