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Координационный совет сообщил о задержании Колесниковой, силовики молчат

07.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен - Sputnik. Штаб Координационного совета оппозиции сообщил о задержании Марии Колесниковой. В правоохранительных органах пока не комментируют данную информацию.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы не можем связаться с Марией (Колесниковой). Она не входит на связь", - сообщил Sputnik в понедельник член Координационного совета Максим Знак.

По его словам, сегодня утром появилась информация в СМИ о том, что политика сегодня утром неизвестные посади в микроавтобус в центе Минска и увезли в неизвестном направлении.

"У нее телефон недоступен", - сказал Знак.

В КС также сообщили, что "пока на связь не выходят Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков". Там отметили, что их поиском занимаются адвокаты.

"Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и СК", - сказали в Координационном совете.

Комментариев со стороны правоохранителей по этому поводу пока нет.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня утром в СМИ появилась информация, что политика Колесникову неизвестные посалили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.
 
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