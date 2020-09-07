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МВД рассказало, сколько человек задержали на акциях протеста в воскресенье

07.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Около 31 тысячи человек участвовали в акциях протеста 6 августа по всей стране, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальнои Telegram-канале ведомства.

"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. (…) Общее количество участников составило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.

© Sputnik / Виктор Толочко
Под дождем и с задержаниями: в Минске прошла акция протеста

По данным МВД, общее число задержанных составило 633 человека. Все они обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Большая половина задержанных - 363 человека – находится под стражей до суда.

Как заявили в министерстве, в Гродно участники акции выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин, а также бросали в сторону сотрудников милиции пластиковые бутылки, палки и камни. В Минске демонстранты "наносили различные надписи на спецтранспорт, провоцировали конфликты с милицией".

Массовые акции протеста оппозиции начались в Беларуси 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протесты были подавлены силовиками, затем правоохранительные органы прекратили применение силовых методов. По информации МВД республики, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них более 130 сотрудников правоохранительных органов. Официально подтверждена гибель троих протестующих.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Больше половины задержанных на несанкционированных акциях находятся под стражей до решения суда.
 
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