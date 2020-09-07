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МВД рассказало, сколько человек задержали на акциях протеста в воскресенье
07.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Около 31 тысячи человек участвовали в акциях протеста 6 августа по всей стране, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в официальнои Telegram-канале ведомства.
"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. (…) Общее количество участников составило около 31 тысячи человек", - говорится в сообщении.
© Sputnik / Виктор Толочко
По данным МВД, общее число задержанных составило 633 человека. Все они обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Большая половина задержанных - 363 человека – находится под стражей до суда.
Как заявили в министерстве, в Гродно участники акции выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин, а также бросали в сторону сотрудников милиции пластиковые бутылки, палки и камни. В Минске демонстранты "наносили различные надписи на спецтранспорт, провоцировали конфликты с милицией".
Массовые
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Больше половины задержанных на несанкционированных акциях находятся под стражей до решения суда.
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