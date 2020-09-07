ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Речице девшка-подросток выпала из окна на крышу аптеки. Она погибла

07.09.2020 12:29 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В выходные в Речице из окна восьмого этажа выпала 17-летняя девушка. Она упала на крышу центральной аптеки. Девушку увезли в больницу, но там она умерла, сообщает местный телеграм-канал РечицаPrime.


В Следственном комитете подтвердили смерть подростка: «Речицкий РОСК устанавливает обстоятельства смерти 17-летней жительницы Речицы. Девушка скончалась утром 6 сентября после доставления в больницу», — сообщила «Сильным Новостям» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушку увезли в больницу, но спасти не смогли.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Координационный совет сообщил о задержании Колесниковой, силовики молчат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика