В Речице девшка-подросток выпала из окна на крышу аптеки. Она погибла

Источник материала: Tut.by

В выходные в Речице из окна восьмого этажа выпала 17-летняя девушка. Она упала на крышу центральной аптеки. Девушку увезли в больницу, но там она умерла, сообщает местный телеграм-канал РечицаPrime .





В Следственном комитете подтвердили смерть подростка: «Речицкий РОСК устанавливает обстоятельства смерти 17-летней жительницы Речицы. Девушка скончалась утром 6 сентября после доставления в больницу», — сообщила « Сильным Новостям » официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.