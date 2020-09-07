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В Речице девшка-подросток выпала из окна на крышу аптеки. Она погибла
Источник материала: Tut.by
В выходные в Речице из окна восьмого этажа выпала 17-летняя девушка. Она упала на крышу центральной аптеки. Девушку увезли в больницу, но там она умерла, сообщает местный телеграм-канал
В Следственном комитете подтвердили смерть подростка: «Речицкий РОСК устанавливает обстоятельства смерти 17-летней жительницы Речицы. Девушка скончалась утром 6 сентября после доставления в больницу», — сообщила «
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Девушку увезли в больницу, но спасти не смогли.
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