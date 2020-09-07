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Ждали апокалипсиса: семья с детьми пропала в Столбцовском районе

07.09.2020 13:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. В Столбцовском районе пропала без вести семья с двумя детьми, сообщается на сайте МВД в Telegram "Разыскивает милиция".

Инцидент произошел в деревне Задворье. В ночь на 6 сентября семья ушла из дома в неизвестном направлении, оставив дома записку "уехали путешествовать по большой стране". 

YouTube/МВД Беларуси
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Как сообщают в МВД, несколько лет белорусы состояли в сообществе религиозной направленности.

"В последнее время окружающим говорили "о грядущем апокалипсисе и необходимости ухода в убежище". Активно и в большом количестве покупали консервированные продукты, крупы, бытовую химию, которые в ходе осмотра их дома не обнаружены", - рассказали в милиции.

МВД обратилось за помощью к населению и рассказало о пропавших. Разыскиваются 36-летние Павел Мишук и его супруга Светлана Шутько, 17-летний сын Руслан и 12-летний Ярослав.

Приметы: Мишук Павел Ромуальдович, на вид 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые прямые короткие, часто курит.

Шутько Светлана Иосифовна, на вид 40 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые прямые, на левом предплечье имеет татуировку в виде скорпиона.

Шутько Руслан Иосифович, на вид 16-18 лет, рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные прямые.

Мишук Ярослав Павлович, на вид 12 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые.

Любые сведения о пропавших просят сообщать по телефонам: 8 (01717) 25-19-15, 8 (029) 840-33-88 или 102.

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Теги: Минск
 
 
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В МВД сообщают, что белорусы состояли в религиозной общине и в последнее время говорили о необходимости укрыться в убежище.
 
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