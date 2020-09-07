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Пациент скорой оказался заблокирован в после ДТП в Барановичах
07.09.2020 14:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Машина скорой помощи попала в аварию в Барановичах, находившийся в ней пациент оказался заблокирован, об этом инциденте рассказали в МЧС.
© Photo : ГАИ МВД Беларуси
ДТП случилось рано утром 7 сентября на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в районном центре. В 5:41 в МЧС поступил звонок с просьбой о помощи после аварии.
На месте выяснилось, что произошло боковое столкновение легковушки и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара машина с медиками опрокинулась на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент.
"Работниками МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Автомобили получили механические повреждения", - рассказали в ведомстве.
Были ли включены на автомобиле скорой помощи проблесковые маячки и световая сигнализация, не сообщается. Также нет информации о причинах аварии.
ДТП с участием машин скорой помощи периодически
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Заблокированного человека с помощью специального инструмента достали спасатели, он получил различные травмы и был госпитализирован.
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