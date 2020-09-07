Пациент скорой оказался заблокирован в после ДТП в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Машина скорой помощи попала в аварию в Барановичах, находившийся в ней пациент оказался заблокирован, об этом инциденте рассказали в МЧС.

ДТП случилось рано утром 7 сентября на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского в районном центре. В 5:41 в МЧС поступил звонок с просьбой о помощи после аварии.

На месте выяснилось, что произошло боковое столкновение легковушки и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара машина с медиками опрокинулась на правую сторону, внутри оказался заблокирован пациент.

"Работниками МЧС при помощи специального инструмента деблокировали пострадавшего. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали. Автомобили получили механические повреждения", - рассказали в ведомстве.

Были ли включены на автомобиле скорой помощи проблесковые маячки и световая сигнализация, не сообщается. Также нет информации о причинах аварии.

ДТП с участием машин скорой помощи периодически происходят по всей Беларуси. Чаще всего они случаются, поскольку водители других транспортных средств игнорируют требования ПДД и не пропускают авто медиков.

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