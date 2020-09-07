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В выходные на Витебщине искали заблудившихся грибников. Под Полоцком пропали сразу четыре женщины

07.09.2020 14:45 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Начался грибной сезон — и в лесах стали теряться люди. В минувшие выходные в Витебской области заблудились 8 женщин, сообщает МЧС.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вечером 6 сентября в лесу возле деревни Богородицкое Полоцкого района пропали сразу четыре женщины. Их искали милиция, спасатели и местные жители. Нашли еще до наступления темноты. Медпомощь женщинам не понадобилась.

В субботу, 5 сентября, пришлось искать еще четырех женщин, которые пошли в лес за грибами и заблудились. Двое — возле деревни Максимовка Городокского района. Ночь женщины провели в лесу, нашли их рано утром.

Еще две заблудились возле деревни Залесье Полоцкого района. Обнаружили их уже через полтора часа.

 
 
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Начался грибной сезон - и в лесах стали теряться люди. В минувшие выходные в Витебской области заблудились 8 женщин.
 
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