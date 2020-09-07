Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Мужчина в Бресте угрожал взорвать здание РУП "Белтелеком", если ему не будет перечислена крупная сумма, сообщили в управлении внутренних дел Брестского облисполкома.

Сообщение с угрозами на электронную почту отделения, находящегося на улице Машегово, поступило утром в понедельник 7 сентября: в нем содержалось требование о перечислении 50 тысяч долларов.

"В случае невыполнения требований автор письма угрожал взорвать административное здание", – сказали в УВД.

Там также отметили, что на место прибыли саперно-пиротехническая группа и оперативники, 230 человек – персонал и посетителей здания – эвакуировали.

Специалисты в доме взрывных устройств не нашли, сейчас по факту произошедшего проводится проверка.