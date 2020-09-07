|
Навального вывели из медицинской комы
07.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Российского блогера Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в понедельник в немецкой клинике Charite.
© Photo : Пресс-служба МИД РФ
"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", – говорится в пресс-релизе клиники.
Российском блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Он был доставлен в больницу Омска 20 августа, позже его перевезли в немецкую клинику Charite.
Вскоре правительство ФРГ заявило, ссылаясь на исследования своих военных медиков, что Навальный был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Данные
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в российском МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немецкие врачи сообщили, что российский блогер идет на поправку и больше не нуждается в аппарате ИВЛ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)