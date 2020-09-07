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Навального вывели из медицинской комы

07.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Российского блогера Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщили в понедельник в немецкой клинике Charite.

© Photo : Пресс-служба МИД РФ
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"Состояние Алексея Навального, который с 22 августа проходит лечение в Charite, улучшилось. Пациента вывели из медицинской комы и отключили от ИВЛ. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", – говорится в пресс-релизе клиники.

Российском блогеру стало плохо на борту самолета по пути из Томска в Москву. Он был доставлен в больницу Омска 20 августа, позже его перевезли в немецкую клинику Charite.

Вскоре правительство ФРГ заявило, ссылаясь на исследования своих военных медиков, что Навальный был отравлен субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Данные прокомментировал белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным в Минске. Он сообщил, что белорусские разведчики перехватили разговор между Варшавой и Берлином, из которого следует, что Навальный не был отравлен. Кабмин ФРГ опроверг заявление президента Беларуси.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а в российском МИД подчеркнули, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Немецкие врачи сообщили, что российский блогер идет на поправку и больше не нуждается в аппарате ИВЛ.
 
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