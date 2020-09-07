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Минскводоканал прогнозирует ухудшение качества воды в ряде домов столицы

07.09.2020 17:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Ухудшение качества воды возможно в некоторых домах белорусской столицы из-за аварии в сети, сообщается на сайте "Минскводоканала".

© Sputnik / Евгений Одиноков
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По данным службы, в субботу были повреждены трубы диаметром 600, 100 и 150-миллиметров на улице Киселева и проспекте газеты "Звезда". Участки водопровода уже заменили. Однако специалисты, отмечают, что в ряде зданий в течении двух дней может наблюдаться ухудшение качества воды, среди них дом №69 на проспекте газеты "Звезда", Детский сад №71, в квартале улиц Сторожовской, Коммунистической, Киселева, проспекта Машерова, Кропоткина, Старовиленской, М.Богдановича.

Также сегодня проблемы с трубопроводом появились на улице Почтовой, без воды остался дом №8. Туда направлены автоцистерны.

Ранее в пятницу и субботу аварии фиксировались на проспекте Любимова, улицах Сухаревской и Слободской. Однако водоснабжение там уже восстановлено.

Напомним, что в конце августа "Минскводоканал" возглавил Федор Римашевский. Ранее эту должность занимал Олег Аврутин – его увольнение связывают с ЧП, которое произошло в Минске 24 июня: тогда без чистой воды остались жители сразу нескольких районов столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье и понедельник в трех местах в столице произошло повреждение трубопровода: на проспекте газеты "Звезда", улицах Почтовая и Киселева.
 
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