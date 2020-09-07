Минскводоканал прогнозирует ухудшение качества воды в ряде домов столицы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Ухудшение качества воды возможно в некоторых домах белорусской столицы из-за аварии в сети, сообщается на сайте "Минскводоканала".

По данным службы, в субботу были повреждены трубы диаметром 600, 100 и 150-миллиметров на улице Киселева и проспекте газеты "Звезда". Участки водопровода уже заменили. Однако специалисты, отмечают, что в ряде зданий в течении двух дней может наблюдаться ухудшение качества воды, среди них дом №69 на проспекте газеты "Звезда", Детский сад №71, в квартале улиц Сторожовской, Коммунистической, Киселева, проспекта Машерова, Кропоткина, Старовиленской, М.Богдановича.

Также сегодня проблемы с трубопроводом появились на улице Почтовой, без воды остался дом №8. Туда направлены автоцистерны.

Ранее в пятницу и субботу аварии фиксировались на проспекте Любимова, улицах Сухаревской и Слободской. Однако водоснабжение там уже восстановлено.

Напомним, что в конце августа "Минскводоканал" возглавил Федор Римашевский. Ранее эту должность занимал Олег Аврутин – его увольнение связывают с ЧП, которое произошло в Минске 24 июня: тогда без чистой воды остались жители сразу нескольких районов столицы.