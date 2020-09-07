В Бресте неизвестный угрожал взорвать здание «Белтелекома», если ему не перечислят 50 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Сообщение, в котором неизвестный угрожал взорвать здание «Белтелекома» в Бресте, представляло собой плохой машинный перевод с иностранного языка. Проводилась эвакуация персонала и посетителей — всего 230 человек. Взрывных устройств обнаружено не было, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.



Фото: пресс-служба МВД

7 сентября около 10 утра в милицию поступило сообщение от сотрудников «Белтелекома». На электронную почту предприятия пришло письмо с требованием перечислить 50 000 долларов США. В случае невыполнения требований, автор письма угрожал взорвать здание «Белтелекома» на проспекте Машерова в Бресте.

«Текст письма представлял собой плохой машинный перевод с иностранного языка», — отметили в милиции.

На место выбывала саперно-пиротехническая группа, а также сотрудники следственно-оперативной группы. Проводилась эвакуация персонала и посетителей — всего 230 человек. Взрывных устройств обнаружено не было.