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В Бресте неизвестный угрожал взорвать здание «Белтелекома», если ему не перечислят 50 тысяч долларов

07.09.2020 19:27 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сообщение, в котором неизвестный угрожал взорвать здание «Белтелекома» в Бресте, представляло собой плохой машинный перевод с иностранного языка. Проводилась эвакуация персонала и посетителей — всего 230 человек. Взрывных устройств обнаружено не было, сообщает пресс-служба УВД Брестского облисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

7 сентября около 10 утра в милицию поступило сообщение от сотрудников «Белтелекома». На электронную почту предприятия пришло письмо с требованием перечислить 50 000 долларов США. В случае невыполнения требований, автор письма угрожал взорвать здание «Белтелекома» на проспекте Машерова в Бресте.

«Текст письма представлял собой плохой машинный перевод с иностранного языка», — отметили в милиции.

На место выбывала саперно-пиротехническая группа, а также сотрудники следственно-оперативной группы. Проводилась эвакуация персонала и посетителей — всего 230 человек. Взрывных устройств обнаружено не было.

 
Теги: Брест
 
 
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«Текст письма представлял собой плохой машинный перевод с иностранного языка», - отметили в милиции.
 
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