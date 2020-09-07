В Вилейском районе током убило 15-летнего подростка

Источник материала: Tut.by

В деревне Избино Вилейского района 5 сентября 15-летний подросток в подвале своего частного дома получил удар током. Парня доставили в реанимацию, где он умер, сообщает МЛЫН.BY.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Яндекс. Дзен

— Подросток жил в частном доме со своими родителями. Вечером 5 сентября, около 18.40, он спустился в подвал своего дома, дотронулся до оголенного электрического провода и упал. Родственники сразу повезли его в Вилейку, в реанимационное отделение больницы. Успели довезти живым, но в больнице парень умер. Предварительно известно, что накануне отец подростка выполнял в подвале работы по электричеству. Он зачистил провод, но по каким-то причинам не заизолировал его, — рассказал заместитель начальника Вилейского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Николай Мягков

Проверку по факту гибели парня проводит Следственный комитет.